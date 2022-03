Basketballer von ratiopharm ulm nach Auswärtssieg in Frankfurt auf Rang 3

ratiopharm ulm siegt in einem punktearmen und defensiv-betonten Spiel mit 58:61 bei den SKYLINERS aus Frankfurt und rückt vorerst auf den dritten Rang der easyCredit BBL vor.

Die rund 2.800 Zuschauer in der Ballsporthalle Frankfurt sahen ein ausgeglichenes Spiel, dass mehr von Kampf und Intensität als von offensiver Finesse lebte. Beide Teams sollten den Fans eine Partie voller Spannung liefern, bei denen vor allem Freunde der Verteidigungsarbeit auf ihre Kosten kommen sollte. Am Ende war ratiopharm ulm das abgezocktere Team und ging im Defensiv-Krimi mit 58:61 als Sieger vom Parkett. Angeführt wurde der Kampf in der Crunchtime vor allem durch den starken Sindarius Thornwell, dem elf seiner 16 Zähler im letzten Viertel gelangen. Durch den Sieg springt ratiopharm ulm vorerst auf den dritten Rang und festigt die Playoffambitionen.

Ohne den kurzfristig erkrankten Fedor Zugic, dafür mit den ersten Ulmer Minuten für Debütant Sean Evans, entwickelten sich die ersten zwanzig Minuten zu einer Halbzeit mit wenigen Punkten. Die abstiegsbedrohten Frankfurter starteten das Spiel mit Tempo, Engagement und viel Kampf. Von Beginn an suchte Frankfurt ihren 2,21m-Hühnen Matt Haarms und den ehemaligen Liga-MVP Jamel McLean als erste Angriffsoptionen. Während bei den Uuulmern das offensive Visier noch nicht richtig eingestellt war, biss sich das Team defensiv in die Partie. Mit einem 7:0-Lauf setzte sich ratiopharm ulm erstmals etwas ab (6:11, 6. Minute) ehe die Frankfurter zum Viertelende mit 12:12 ausgleichen konnten. Das zweite Viertel sollte auf Seiten der Ulmer erst einmal so weiter gehen: wenige Punkte, schwierige Abschlüsse und einige Ballverluste. Frankfurt hingegen setzte sich nach und nach ab, traf nun durch Will Cherry auch den wilden Dreipunktewurf zur höchsten hessischen Führung der ersten Halbzeit (23:16, 18. Minute). Headcoach Jaka Lakovic reagierte mit einer Auszeit und Herkenhoff erlöste das Team von der Dreipunktelinie. Der erfolgreiche Treffer war der Auftakt in einen Ulmer 10:0-Lauf, der am Ende zu einer knappen Ulmer Führung zur Halbzeitpause führte (25:26).

Auch die zweite Halbzeit sollte zunächst kein offensiver Leckerbissen werden. Die SKYLINERS ließen sich vom Ulmer-Lauf Ende der ersten Halbzeit nicht beeindrucken und kamen defensiv stark aus der Kabine. Ein paar Minuten ging es hin und her, ehe Will Cherry von der Freiwurflinie die Frankfurter wieder in Front brachte (32:30, 24. Minute). Frankfurt war nun treffsicherer und erhöhte durch einen Dreipunktewurf von Lukas Wank auf die höchste Frankfurter Führung des Spiels (44:36, 19. Minute). Ulm leistete Gegenwehr und konnte zum Viertelende noch einmal etwas verkürzen.

Im letzten Spielabschnitt schien zunächst der Plan des neuen Frankfurter Headcoach Luca Dalmonte aufzugehen. Sein Team zeigte eine starke defensive Leistung und zwang ratiopharm ulm immer wieder zu schwierigen Abschlüssen. Aber dann sollte sich die Geschichte des Spiels ändern: während Frankfurt sechs Minuten vor Schluss noch mit acht Punkten in Front lag, stemmten sich die Ulmer nun mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage. Angeführt durch den nun stark aufspielenden Sindarius Thornwell, dem elf seiner 16 Punkte im letzten Viertel gelangen, kam ratiopharm ulm immer wieder zu Punkten. Ulm war nun das abgezocktere Team, holte Punkt um Punkt auf und übernahm wieder die Führung auf der Anzeigetafel. Cherry verkürzte zwar mit seinem zweiten schwierigen Dreier bis auf einen Zähler, den Deckel auf die Partie machte dann aber Semaj Christon mit zwei Punkten und einem anschließenden Ballgewinn. Das letzte Viertel entschied ratiopharm ulm mit 13:23 für sich und bescherte sich so schlussendlich ein 58:61-Happy-End im Defensiv-Krimi in der Ballsporthalle.

Headcoach Jaka Lakovic: „Ich möchte Frankfurt zu einem großartigen Spiel und Kampf gratulieren. Das hier war gefühlt wie ein Playoff-Spiel. Wenig Punkte, sehr viel Physis und zwei Teams mit schlechten Wurfquoten. Am Ende haben wir ein gutes viertes Viertel gespielt. Dass lag aber nicht an irgendwelchen taktischen Maßnahmen, sondern einfach daran, dass unsere Führungsspieler unser Team auf die Schultern gepackt und uns zum Sieg geführt haben.“