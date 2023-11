Basketballer von Ratiopharm Ulm sichern sich mit starker Schlussoffensive den Derbysieg über Crailsheim

Ratiopharm Ulm fährt mit dem 94:87-Erfolg über die HAKRO Merlins Crailsheim den nächsten Heimsieg ein und bleibt damit weiter an der Tabellenspitze.

Wie es sich für ein Derby gehört, ging es von der ersten Sekunde an auf dem Parkett heiß her. Eine aggressive Gangart in der Verteidigung, kompromisslose Aktionen zum Korb (90%/89% 2P) und viel Tempo sorgten für einen engen Schlagabtausch im ersten Viertel (25:29). Unter der Regie von Guard Brandon Childress bahnten sich die Merlins nach und nach den Weg durch die Defensivreihen, um eine zwischenzeitliche 7-Punke-Führung zu erspielen. Kurz vor der Pause schlugen die Ulmer dann im wahrsten Sinne des Wortes zurück. Zuerst Trevion Williams mit dem erfolgreichen Alley-Oop krachend zum Korb, Point Guard Juan Nunez mit voller Wucht beim Dunking und vier weitere Williams-Punkte sorgten quasi mit der Schlusssekunde für die 48:47-Pausenführung. Deckungsgleich zum zweiten Viertel auch der Spielverlauf im dritten Abschnitt. Crailsheim begann, die Ulmer kamen, um die Führung zurückzuerobern.

Die Ulmer Schlussoffensive hatte es dann in sich. Initiiert von Kapitän Klepeisz fand der Tabellenführer seine Lösungen in Abschlusssituationen und ließ sich auch durch ein letztes Aufbäumen der Crailsheimer den Derbysieg nicht mehr nehmen.

Ulms Center Trevion Williams zum Spiel: „Eine Saison ist wie ein Marathon, das heißt, du musst jedes Spiel bereit sein alles zu geben – da gibt es keine Ausreden. Ich denke der Schlüssel ist aktuell, dass wir uns auch abseits des Feldes sehr gut verstehen und viel gemeinsam unternehmen. Jeden Tag analysieren wir die Spiele gemeinsam, wachsen zusammen als Team und das zeigen wir jeden Spieltag – es macht einfach unglaublichen Spaß auf dem Feld zu stehen.“