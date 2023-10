Basketballmeister Ratiopharm Ulm erwartet früheren Serienmeister ALBA Berlin

Das erste Wiedersehen mit ALBA Berlin seit dem Play-Off-Viertelfinale bringt einen der Weltmeister in die ratiopharm arena. Tip-Off ist am Samstag 07.10. um 18.30 Uhr.

Rückblick: Es ist der 24.05. – 22:29 Uhr. Der spätere Weltmeister Maodo Lo nimmt mit Ablauf der Schussuhr den letzten und alles entscheidenden Wurf – was danach in der ratiopharm arena passiert, ist für die Geschichtsbücher. Als Siebtplatzierter schlägt ratiopharm ulm den Serienmeister aus Berlin (3:1) und zieht sensationell ins Halbfinale der Play-Offs ein, um sich 23 Tage später zum deutschen Meister zu krönen. Nun gibt es also das erste Wiedersehen mit dem Serienmeister. „Was damals war ist Geschichte. Das Aufeinandertreffen mit einer EuroLeague-Mannschaft gibt immer eine gewisse Extramotivation und ist zuhause immer etwas Besonderes“, so Head Coach Anton Gavel. Für das Duell am Samstagabend sind noch letzte Tickets verfügbar.

Ungeschlagen nach drei Spielen, ist die Mannschaft von ratiopharm ulm aktuell auf dem Vormarsch. „Wir fühlen uns gut, arbeiten jeden Tag hart, um noch besser zusammenzuwachsen“, so Neuzugang Dakota Mathias, der weiter erklärt: „Wir spielen bereits einen guten Basketball, das war das Hauptziel für diesen Zeitpunkt der Saison. In den kommenden Tagen und Wochen haben wir schwere Aufgaben vor uns, auch jetzt mit ALBA. Wir werden alles daransetzen, um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“ Der erfahrene Shooter ist mit einem Punkteschnitt von 12,0 als effektiver Scorer bekannt und kann jederzeit von der Dreierlinie heißlaufen (34%). Zu seinen Aufgaben als Routinier gehört es auch die jungen Spieler, die dem Team aktuell wichtige Minuten geben, an die Hand zu nehmen: „Wir erfahrenen Spieler versuchen den Jungs an beiden Enden des Feldes mit den richtigen Tipps etwas mitzugeben. Es sind Kleinigkeiten, die deren Entwicklung vorantreiben und uns als Team erfolgreich machen.“

Ankunft eines Weltmeister – Zeiten des Umbruchs in der Hauptstadt

Berlins Kapitän Johannes Thiemann ist einer der vier WM-Helden in der BBL, glänzt dort aktuell als absoluter Allrounder. In den zwei absolvierten Spielen erzielte der Power Forward 15,0 Punkte, holte 6,0 Rebounds, 1,5 Steals und 3,0 Assists. Nachdem langjährige Leistungsträger wie Luke Sikma (Olympiakos Piräus), Maodo Lo (Armani Mailand) und Jaleen Smith (Virtus Bologna) im Sommer den Verein verlassen haben, stehen die Zeichen bei ALBA auf Neuanfang. Einmal mehr sind es entwicklungshungrige Talente, die zusammen mit erfahrenen Topspielern die nächsten Schritte gehen sollen. Während sich Trainer Israel Gonzalez mit Weltmeister Johannes Thiemann, Louis Olinde, Jonas Mattisseck und Malte Delow auf seine deutsche Rotation verlassen kann, zahlt bislang auch Center Christ Koumadje seine neue Rolle mit eindrucksvollen Stats zurück (12,0 Pkt – 5,0 Reb). Matteo Spagnolo und Ziga Samar heißen die aufstrebenden Guards, welche von den NBA-erfahrenen Neuzugängen Matt Thomas und Sterling Brown an die Hand genommen werden sollen. Thomas, der als gnadenloser Shooter zum absoluten Go-to-Guy avanciert (18,5 Pkt – 70% 3P), wird beim Scoring vom Forward-Duo Brown und Thiemann unterstützt.