Die Bauarbeiten an der Verlängerung der Linie 3 Richtung Königsbrunn gehen zügig voran. Der Bahnübergang an der Augsburger Straße in Königsbrunn ist fertiggestellt. Die Augsburger Straße ist seit Freitag, 23. Oktober, wieder beidseitig befahrbar.

Der nächste Bauabschnitt steht schon an: An der Hunnenstraße wird ebenfalls ein neuer Bahnübergang entstehen. Deshalb wird die Hunnenstraße auf Höhe der Kreuzung Guldenstraße ab Montag, 26. Oktober, für einen Zeitraum von vier Wochen voll gesperrt. Wenn die Hunnenstraße wieder freigegeben ist, wird anschließend die Guldenstraße bis zur Kreuzung mit der künftigen Straßenbahnlinieebenfalls für vier Wochen gesperrt. Die Zufahrt von der Augsburger Straße zu den Parkplätzen der Geschäfte bleibt möglich, ebenso die Zufahrt für Anlieger.

Der Bahnübergang für die neue Linie 3 über die Königsallee und die Straßenbauarbeiten an der Kreuzung der Königsallee/Ammerseestraße werden am Freitag, 30. Oktober 2020 beendet sein. Der Knotenpunkt wird dann für den Verkehr wieder freigegeben. In den Herbstferien werden im Bereich des ZOBs Asphaltarbeiten ausgeführt. Dazu wird der ZOB teilweise gesperrt.