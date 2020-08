Bauarbeiten im Hammerschmiedweg – Linie 23 fährt nicht in die Firnhaberau

Wegen Bauarbeiten wird in der Firnhaberau der Hammerschmiedweg an der Kreuzung zum Siedlerweg ab Montag, 17. August gesperrt. Bis voraussichtlich Freitag, 4. September kann die Buslinie 23 deshalb nicht in die Firnhaberau fahren und wendet in der Hammerschmiede über Dr.-Schmelzing-Straße, Albrecht-Dürer-Straße und Hammerschmiedweg.

In der Firnhaberau entfallen für die Linie 23 die Haltestellen „St.-Lukas-Straße“, „Siedlerweg“, „Lukassiedlung“ und „Firnhaberau“. Während der Sperrung sind diese Haltestellen mit der Linie 22 angebunden. In der Hammerschmiede werden die Haltestellen „Dr.-Schmelzing-Straße“, „Hammerschmiede“ und „Goldregenweg“ in Richtung stadtauswärts nicht angefahren.

In der Dr.-Schmelzing-Straße und im Hammerschmiedweg werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.