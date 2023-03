Bauarbeiten stoppen Zugverkehr zwischen Augsburg und Donauwörth weiterhin

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn AG an der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth gehen weiter.

Nicht nur am letzten Märzwochenende wird auf der Strecke für Go-Ahead kein Zugverkehr möglich sein, sondern auch am darauffolgenden Wochenende vom 1. bis zum 3. April ist die Strecke gesperrt – also in diesem Fall über das Wochenende hinaus auch den gesamten Montag.

Go-Ahead wird einen Schienenersatzverkehr mit Omnibussen einrichten. Der dementsprechend geänderte Fahrplan wurde auf der Go-Ahead Website bereitgestellt. Die detaillierten Fahrpläne werden in den nächsten Tagen auch in die Online-Medien eingearbeitet, was diese Systeme leider erst einige Tage später richtig anzeigen können.