Bauer Neudecker bleibt am Kobelhang – EV Füssen belegt erste Kontingentstelle

Topscorer, Wirbelwind, dazu noch ein super Typ – der EV Füssen freut sich sehr, den Verbleib von Mr. Bauer Neudecker verkünden zu können. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner hat seinen Vertrag am Kobelhang um eine weitere Saison verlängert und wird mit seinen Toren und seiner Spielweise Verein und Anhängern auch weiterhin viel Freude bereiten. Ganz einfach war die Weiterverpflichtung nicht, denn durch seine Leistungen gab es auch finanziell bessere Angebote für ihn. Doch der eingeschlagene Weg des EVF hat den Stürmer letztendlich überzeugt und so wird er auch im neuen Füssener Team eine tragende Rolle einnehmen.

Bauer Neudecker war vor der letzten Spielzeit erstmals nach Europa gewechselt und wusste in der Oberliga auf Anhieb zu überzeugen. Der in St. Louis Park, Minnesota, geborene Rechtsschütze brachte aber auch sehr gute Referenzen mit. So war er in der NCAA Kapitän seines College-Teams, spielte bereits als Profi in der Southern Professional Hockey League (SPHL) für Huntsville Havoc, und war auch schon in der klassenhöheren East Coast Hockey League (ECHL) für die Jacksonville Icemen aktiv.

Seinen Ruf als läuferisch starker und torgefährlicher Stürmer wusste er auch in Deutschland zu bestätigen. Für den EVF erzielte er in 53 Spielen 37 Treffer, war fünftbester Torschütze der Liga. Mit insgesamt 69 Zählern wurde er mit großem Vorsprung Topscorer des EVF, in der Liga lag er auf Rang 13. Seinen besonderen Wert in den Special Teams zeigen seine zehn Überzahl- und drei Unterzahltore. Bauer war auch oftmals der Mann für die Entscheidung, mit acht Siegtreffern steht er zusammen mit Weidens Tomas Rubes und Rosenheims Norman Hauner in dieser Kategorie an der Spitze der letztjährigen Oberliga Süd.

Jörg Noack, Vorstandskandidat, zur Weiterverpflichtung des Topscorers: „Die Vertragsverlängerung von Bauer freut uns sehr, sie stellt einen wichtigen Baustein für unser Team in der kommenden Saison dar. Dass wir es gemeinsam geschafft haben, ihn von unseren Plänen zu überzeugen, und uns somit gegen finanziell bessere Angebote durchsetzen konnten, ist für uns in Füssen als kleinerem Eishockey-Standort in der Oberliga ein außergewöhnlicher Erfolg. In der letzten Saison hat sich Bauer auf dem Eis nicht nur in unsere Herzen gespielt, sondern auch in die der Stadt Füssen. Seine Qualitäten sind nach der vergangenen Spielzeit unbestritten, er fügt sich auch abseits des Eises perfekt ins Team ein. Zusammen mit unserem Eigengewächs Julian Straub bildete er eines der punktbesten Duos der Oberliga, das wir unseren Fans auch nächste Saison bieten können. Dass Bauer bis vor Kurzem noch selbst hier in Füssen vor Ort war, was bei Importspielern eher selten ist, zeigt auch, dass die Stadt und der Verein zu einer zweiten Heimat werden können. Wir freuen uns auf viele weitere großartige Momente und Tore mit unserer Nummer 18, Bauer Neudecker.“