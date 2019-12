Seit 2005 sorgt „Bauer sucht Frau“ schon für Herzklopfen auf dem Land, 32 Landwirte hat Inka Bause dank „Bauer sucht Frau“ bereits unter die Haube gebracht. Jetzt geht das weltweite Spin-off der erfolgreichen TV-Romanze in die zweite Staffel. Von Bella Italia bis nach Indien – für die Liebe ist Inka Bause kein Weg zu weit! Geflügelbäuerin, Pferdezüchter, Kokosplantagenbesitzer: Zum Fest der Liebe stellen wir die einsamen Herzen erstmals vor.

Daniel, 22

Region: Oamaru, Neuseeland

Betrieb: Imker mit 800 Bienenstöcken

Hobbies: Federball, Angeln, in der Natur unterwegs sein

Daniels Familie ist 1998 nach Neuseeland ausgewandert, da war Daniel gerade ein Jahr alt. Er lebt mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern auf dem Hof. Der gelernte Metzger bewirtschaftet 800 Bienenvölker und ist vor allem auf die Königinnenzucht spezialisiert. Die Königin seines Herzens hat Daniel bisher nicht gefunden, „ich bin noch nie in einer richtigen Beziehung gewesen“. Daniel wünscht sich eine lebhafte, witzige Partnerin, mit der er seinen Alltag und seine Liebe zur Natur teilen kann.

Christoph, 30

Region: Emilia Romania, Italien

Betrieb: Obst- und Ackerbau

Hobbies: Fischen, Feiern und Ausflüge zu Reitwettbewerben

Der gebürtige Südtiroler Christoph hat zusammen mit seinem Bruder den Familienbetrieb in Italien übernommen und kann sich ein Leben ohne Landwirtschaft gar nicht vorstellen. Bisher hat es bei Christoph mit der großen Liebe noch nicht klappen wollen, aber er hofft, dass nun endlich die Zeit gekommen ist und er „die Frau seines Lebens“ findet. Denn er wünscht sich von ganzem Herzen eine Familie zu gründen.

Viv, 38

Region: Queensland, Australien

Betrieb: Geflügelfarm

Hobbies: ist Mitglied im Hühnerverein und nimmt an Wettbewerben teil, Lesen

Vivien, genannt Viv, hat 2005 zusammen mit ihrem damaligen Freund die Koffer gepackt und ist in ihr Traumland Australien ausgewandert. Hier führt sie nun allein eine Geflügelfarm. Auf ihrem Hof ist Viv allerdings nur am Wochenende – unter der Woche lebt die Australierin in Brisbane und arbeitet dort für eine Wohltätigkeitsfirma. Seit März 2018 geht sie allein durchs Leben und wünscht sich einen starken Partner an ihrer Seite.

Gerhard, 60

Region: Freistaat, Südafrika

Betrieb: Viehzucht & Musiktagungsstätte

Hobbies: Aktiver Musiker (Fagott), Schwimmen, Oldtimer, Holzarbeit

Auf seiner idyllisch gelegenen, 130 Hektar großen afrikanischen Farm hält Gerhard nicht nur eine Viehzucht aus einheimischen Schaf-, Ziegen- und Rinderrassen, sondern hat zudem eine beeindruckende Musiktagungsstätte aufgebaut. Dabei achtet er besonders auf Nachhaltigkeit und vermeidet einschneidende Veränderungen in der Landschaft. Doch auch wenn die Farm und seine Musik ihn gut beschäftigen, sucht Gerhard nach einer Frau, die das Leben mit ihm teilen möchte.

Ashok, 42

Region: Goa, Indien

Betrieb: Kokos-/ Palmenplantage und Farmstay

Hobbies: Wassersport, Wandern, Mountainbike- und Motoradtouren

Umgeben von grünem Dschungel und exotischen Früchten führt Ashok zusammen mit seinem Vater auf 20 Hektar eine Kokos- und Palmenplantage mit einem angeschlossenen Farmstay. Dabei wird auf eine Nachhaltigkeit geachtet, die die Ressourcen schont. Nach einer gescheiterten Ehe hofft der ausgeglichene Kokosbauer weiterhin auf eine Frau, mit der er die schönen Momente im Leben genießen und sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann.

Katharina, 51

Region: Catemaco, Mexiko

Betrieb: Kaffeeanbau

Hobbies: Katharina steckt all ihre Energie in die Kaffeeproduktion, ist jedoch gerne am Strand

Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann brach Katharina 2005 nach Mexiko auf, um ihren Traum zu verwirklichen. Am Ende baute sie jedoch alleine ihr eigenes Unternehmen auf. Sie weiß, dass sie ihres Glückes Schmiedin ist und nimmt, drei Jahre nach der Trennung von ihrem Mann, die Suche nach einem neuen Partner selbst in die Hand. Wo also ist der zukünftige Bezwinger dieser deutschen Naturgewalt?

Emanuel, 44

Region: Steiermark, Österreich

Betrieb: Gnadenhof

Hobbies: nimmt sich Auszeiten im nahegelegenen Graz und geht dort ins Theater oder Kino

Emanuel eilt Tieren in Not zu Hilfe und gibt ihnen auf seinem Gnadenhof „Edelweiss” ein neues Zuhause. Er ist so etwas wie der Robin-Hood unter den Landwirten. Als überzeugter Veganer lebt er nach dem Motto: „Wer Tiere liebt, der isst sie nicht.“ Doch verhungern muss man bei ihm nicht, denn der ehemaligen Gastronom ist ein Zauberer am Herd. Für ihn ist auch ganz klar: Wer sein Herz erobern will, muss sich hinter seinen heißgeliebten Vierbeinern anstellen.

Bauer sucht Frau International startet am 25.Dezember um 19:05 Uhr bei RTL.