Bauer sucht Frau International – Das sind die neuen Bauern

Mit über 4,0 Millionen Zuschauern war die erste Staffel von „Bauer sucht Frau International“ 2019 ein voller Erfolg. Und das Herzklopfen auf dem globalen Parkett geht weiter. RTL zeigt sechs neue Folgen des weltweiten Spin-offs der erfolgreichen TV-Romanze. Ob die Geflügelbäuerin aus Australien, der Pferdezüchter aus Ungarn, der Kokosplantagenbesitzer aus Indien oder der Imker aus Neuseeland – für die Liebe ist Inka Bause kein Weg zu weit!

Die Bauern

Reiner (59)

Region: Dél-Alföld, Ungarn

Betrieb: Pferdetrainer für indianisches Reiten; neun Pferde, zwei Hunde, sieben Katzen

Hobbies: Cabrio fahren, Kajak fahren, Kampfsport, Mountainbike fahren, Inliner fahren, Bogenschießen vom Pferd aus, Longboard mit seinem Hund fahren

In den Weiten Ungarns hat sich Ranchbesitzer Reiner sein persönliches Paradies geschaffen. Der 59-Jährige lebt hier zusammen mit seinen Pferden und bietet Ferien auf dem Bauernhof an – Gastfreundschaft wird bei ihm ganz großgeschrieben. Seine tatsächliche Leidenschaft ist aber die indianische Lebensphilosophie. Der aktive Pferdetrainer bildet Jungpferde nach der indianischen Art aus und kümmert sich um Problempferde. Mittlerweile ist Reiner seit zwei Jahren geschieden und beschreibt sich selbst als einen „unverbesserlichen Romantiker“. Zu seinem Glück fehlt ihm jetzt nur noch das passende Cowgirl an seiner Seite.

Christoph, 30

Region: Emilia Romania, Italien

Betrieb: Obst- und Ackerbau mit Birnen, Mais und Soja; Christophs Bruder hält außerdem vier Esel und zwei Kälber

Hobbies: Ausflüge zu Reitwettbewerben, Fischen, Feiern

Der gebürtige Südtiroler Christoph ist ein waschechter Junge vom Land. Der einfühlsame Obstbauer hat zusammen mit seinem Bruder den Familienbetrieb in Italien übernommen und kann sich ein Leben ohne Landwirtschaft gar nicht vorstellen. In seiner Freizeit fährt der 30-jährige Jungbauer gerne zu Pferderennen, geht fischen oder feiert ausgelassen mit seinen Freunden. Bisher hat es bei Christoph mit der großen Liebe noch nicht klappen wollen, aber er hofft, dass nun endlich die Zeit gekommen ist und er „die Frau seines Lebens“ findet. Denn eines wünscht sich der gläubige Christ von ganzem Herzen – eine Familie zu gründen!

Vivien (38)

Region: Queensland, Australien

Betrieb: Geflügelfarm mit 300 Hühnern, 50 Truthähnen, 20 Enten, 20 Gänsen, 20 Wachteln und drei Hunden

Hobbies: Ist in einem Hühnerverein und nimmt an Wettbewerben teil, Lesen

Vivien, genannt Viv, hat 2005 zusammen mit ihrem damaligen Freund die Koffer gepackt und ist in ihr Traumland Australien ausgewandert. Hier führt die humorvolle 38-Jährige nun eine Geflügelfarm, wobei sie wohl das verrückteste Huhn ist. Auf ihrem Hof ist Viv allerdings nur am Wochenende – unter der Woche lebt die Australierin in Brisbane und arbeitet dort für eine Wohltätigkeitsfirma. Die sympathische Landwirtin trägt ihr Herz stets auf der Zunge, was ihr bis jetzt bei den australischen Männern leider kein Glück in der Liebe gebracht hat. Seit März 2018 geht die liebevolle Hühnerzüchterin nun allein durchs Leben und wünscht sich einen starken Partner an ihrer Seite, da „das Leben doch zu zweit viel schöner“ ist.

Gerhard (61)

Region: Freistaat, Südafrika

Betrieb: Viehzucht mit 100 Schafen, 50 Rindern, 70 Ziegen; Imkerei mit acht Bienenvölkern; Musiktagungsstätte

Hobbies: Aktiver Musiker (Fagott), Schwimmen, Oldtimer, Holzarbeit

Nach seiner Rückkehr aus Deutschland hat Gerhard sich (s)einen Traum von einer Farm in Afrika erfüllt. Auf seinem idyllisch gelegenen, 130 Hektar großen Hof hält er nicht nur eine Viehzucht aus einheimischen Schaf-, Ziegen- und Rinderrassen, sondern hat zudem eine beeindruckende Musiktagungsstätte aufgebaut. Aus Liebe zur Natur achtet der besonnene Viehzüchter besonders auf Nachhaltigkeit und vermeidet einschneidende Veränderungen in der Landschaft. So kann man vom Hügel hinter seinem Haus auf das Panorama einer nahezu naturbelassenen und atemberaubenden Savanne im Licht der afrikanischen Sonne blicken. Doch auch wenn die Farm und seine Musik ihn gut beschäftigt halten, sucht Gerhard dennoch nach einer Frau, die nicht nur die Liebe zum Land, sondern auch das Leben mit ihm teilen möchte.

Ashok (42)

Region: Goa, Indien

Betrieb: Kokos-/ Palmenplantage & Farmstay mit sieben Kühen, zwei Ziegen, zwei Truthähnen, Hühnern, fünf Hunden und drei Katzen

Hobbies: Wassersport, Wandern, Mountainbike- und Motorradtouren

Ashok lebt da, wo andere Urlaub machen. Zusammen mit seinem Vater führt Ashok auf 20 Hektar eine Kokos- und Palmenplantage mit einem angeschlossenen Farmstay. Umgeben von grünem Dschungel und exotischen Früchten wird hier auf eine Nachhaltigkeit geachtet, die die Ressourcen schont und die Landschaft schätzt. Nach einer gescheiterten Ehe hat sich die Richtige bisher nicht auffinden lassen und so hofft der ausgeglichene Kokosbauer weiterhin auf eine Frau, mit der er die schönen Momente im Leben genießen und sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann.

Emanuel (44)

Region: Steiermark, Österreich

Betrieb: Gnadenhof mit 25 Pferden, drei Muli, vier Eseln, acht Schweinen, drei Kühen, zwei Ochsen, Schafen, Ziegen und 30 Legehennen

Hobbies: Emanuel nimmt sich Auszeiten, indem er ins nahegelegene Graz fährt und dort ins Theater oder Kino geht

Emanuel ist der Robin-Hood unter den Landwirten. Tieren in Not eilt er zu Hilfe und gibt ihnen auf seinem Gnadenhof „Edelweiss“ ein neues Zuhause. Mit jeder Faser seines Herzens kümmert er sich um ihr Wohl und macht sie zur obersten Priorität seines Lebens. Liebe geht durch den Magen, hat für den überzeugten Veganer eine ganz besondere Bedeutung: „Wer Tiere liebt, der isst sie nicht.“ Doch verhungern muss bei dem ehemaligen Gastronomen niemand. Der charmante Schweizer ist ein Zauberer am Herd und tischt gerne tierfreie Mahlzeiten auf. Für den direkten Emanuel ist ganz klar – wer sein Herz erobern will, muss sich hinter seinen heißgeliebten Vierbeinern anstellen. Ob seine Hofdamen damit leben können?

Sigi (71)

Region: Hardap, Namibia

Betrieb: Selbstversorgerfarm mit vier Kühen und 70 Ziegen

Hobbies: Farmen ist sein Hobby, Lesen

Als „Farmer im Ruhestand“ bringt Siegfried, genannt Sigi, schwerlich etwas aus der Fassung. Mithilfe seiner Haushälterin und seinem Arbeiter bringt der rüstige Rentner die 1300 Hektar große Farm, die sich erst seit wenigen Monaten in seinem Besitz befindet, langsam seinen Vorstellungen näher: Was benötigt wird, hält er oder baut er an. Umgeben von trockenem Land, am Rande der Kalahari Wüste, zeigt sich Sigis Farm einer Oase gleich. Neben einem gutgepflegten Garten bietet der Pool an heißen Tagen eine frische Abkühlung, der Jacuzzi sorgt an lauen Abenden für wohlig warme Entspannung. Mit diesem Bild seiner Farm vor Augen, sucht Sigi nach einer Frau, die sein Motto vom Leben teilt: „Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude.“

Daniel, 22

Region: Oamaru, Neuseeland

Betrieb: Imker mit 800 Bienenstöcken

Hobbies: Federball, Angeln, in der Natur unterwegs

Daniels Familie ist 1998 nach Neuseeland ausgewandert, da war Daniel gerade ein Jahr alt. Er lebt mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern auf dem Hof. Der 1,98m große Imker bewirtschaftet 800 Bienenvölker und ist vor allem auf die Königinnenzucht spezialisiert. Die Königin seines Herzens hat Daniel bisher nicht gefunden, „ich bin noch nie in einer richtigen Beziehung gewesen“. Daniel wünscht sich eine lebhafte, witzige Partnerin, mit der er seinen Alltag und seine Liebe zur Natur teilen kann.

RTL zeigt ab 19.April 20:15 Uhr sechs neue Folgen des weltweiten Spin-offs der erfolgreichen TV-Romanze.