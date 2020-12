Bauern-Präsident fordert Preiszuschlag für deutsche Produkte

Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied hat einen Preiszuschlag für in Deutschland hergestellt Produkte gefordert, um Landwirten kontinuierlich bessere Abnahmepreise zu ermöglichen. „Wir können uns einen Deutschland-Bonus vorstellen, gekoppelt an die hohen deutschen Erzeugungsstandards“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagausgaben). Es sollte allen in der Lieferkette klar sein, dass der erzielte Mehrwert direkt an die Bauern weitergegeben werden müsse.

Bauer mit Traktor, über dts Nachrichtenagentur

„Einige Lebensmittelhändler haben signalisiert, mehr für die Landwirte tun zu wollen. Das darf aber keine PR-wirksame vorweihnachtliche Eintagsfliege sein, sondern muss ein nachhaltiges Prinzip werden“, sagte Rukwied. Die deutschen Bauern klagen seit Jahren über zu hohen Preisdruck seitens der Einzelhandelsketten.