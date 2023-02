Am Freitagabend war ein Mann beim Brand eines Bauernhauses in Irsee bei Kaufbeuren ums Leben.

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem alten Bauernhaus in der Marktgemeinde Irsee gerufen. Als die Floriansjünger am Einsatzort ankamen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern. Dem Einsatz des 90 Personen starken Großaufgebots ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf andere Gebäude übergreifen konnte. Für einen 77-jährigen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät, die Einsatzkräfte konnten ihn nur tot aus dem brennenden Gebäude bergen.

Bei dem Brand ist ein Sachschaden von etwa 50.000,- Euro entstanden. Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizei Kaufbeuren und dem Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weitere Sachbearbeitung insbesondere zur Klärung der Brandursache wird durch die Kripo Kaufbeuren in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten geführt.