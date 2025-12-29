Newsletter
Montag, Dezember 29, 2025
Bauernpräsident fordert höhere Butterpreise

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bauernpräsident Joachim Rukwied fordert höhere Preise für heimische Lebensmittel wie Butter. “Der Preiskampf im Lebensmitteleinzelhandel wie derzeit bei Butter muss endlich ein Ende haben”, sagte Rukwied der “Rheinischen Post” (Dienstagsausgabe). “Butter muss zur Dubai-Schokolade werden.”

Bauernpräsident Fordert Höhere Butterpreise
Butterpreise im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Rukwied ergänzte, der Wert von heimischen Lebensmitteln müsse sich auch im Preis widerspiegeln. “Ich appelliere an den Lebensmitteleinzelhandel, seiner Verantwortung der Erzeugung heimischer Lebensmittel und auch den Bauernfamilien gegenüber gerecht zu werden”, sagte der Verbandspräsident.

Auch der Brandenburger Landesbauernpräsident Henrik Wendorff hatte die massiven Preissenkungen im Handel zuletzt scharf kritisiert und einen weiter wachsenden Druck auf landwirtschaftliche Betriebe beklagt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

