Baugewerbe befürchtet Nachwuchsprobleme

Wegen des Fachkräftemangels drohen auf lange Sicht erhebliche Personalprobleme am Bau. „Wenn wir nicht gegensteuern, fehlen uns in zehn Jahren rund 20.000 Mitarbeiter“, sagte Rüdiger Otto, Präsident des Baugewerbeverbandes Nordrhein, der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). In Nordrhein-Westfalen habe es im ersten Lehrjahr zuletzt fünf Prozent weniger Auszubildende gegeben als im Vorjahr.

Hochhaus-Baustelle (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Der Wettbewerb um die jungen Leute ist hart. Wir müssen für Nachwuchs sorgen, weil ja auch viele in Rente gehen“, sagte Otto. „Wir brauchen Facharbeiter, die auch gut bezahlt werden.“