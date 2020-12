Baugewerbe erhöht Investitionen

Die Bauunternehmen in Deutschland mit 20 und mehr Beschäftigten haben im Jahr 2019 knapp 5,0 Milliarden Euro in Sachanlagen investiert. Das waren 290 Millionen Euro mehr als 2018 (+6,2 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Damit erreichte das Investitionsvolumen den höchsten Stand seit 24 Jahren (1995: 4,7 Milliarden Euro).

Bagger, über dts Nachrichtenagentur

Die Investitionen in Sachanlagen erhöhten sich im Vorjahresvergleich in nahezu allen Wirtschaftszweigen des Baugewerbes. Die stärksten relativen Zuwächse gab es in den Wirtschaftszweigen Sonstiger Tiefbau mit +17,1 Prozent auf 397 Millionen Euro, Leitungstiefbau mit +16,8 Prozent auf 537 Millionen Euro und bei den Bauinstallationen mit +11,3 Prozent auf 881 Millionen Euro. Rückläufig waren die Investitionen in Sachanlagen im Vergleich zu 2018 in den Wirtschaftszweigen Bau von Straßen mit -5,8 Prozent auf 904 Millionen Euro und im Sonstigen Ausbau mit -2,1 Prozent auf 279 Millionen Euro.