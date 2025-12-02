Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
10.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bauindustrie-Chef findet Äußerungen von Bas “mehr als unglücklich”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands HDB, Tim-Oliver Müller, hat die Äußerungen der Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zu Arbeitgebern kritisiert.

Bauindustrie-Chef Findet Äußerungen Von Bas &Quot;Mehr Als Unglücklich&Quot;
Bärbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zwar ließe sich über Aussagen streiten, sagte Müller dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Er fügte allerdings hinzu: “In Zeiten, in denen der Druck an vielen Stellen enorm zunimmt und in denen um gesellschaftliche Grundsätze gerungen wird, ist es mehr als unglücklich, wenn Politik Arbeitgeber und Arbeitnehmer bewusst auf unterschiedliche Seiten eines gemeinsamen Kampfes stellt und damit gegeneinander auszuspielen droht”, warnte er.

Eine solche Rhetorik bringe das Land nicht auf Kurs, es drohe der Kursverlust. “Dabei müsste Politik für Stabilität sorgen und das Wissen um Gemeinsamkeiten betonen. Arbeit und Wirtschaft, Arbeitgeber und Fachkräfte, all das gehört zusammen und bedingt sich: Der eine ist ohne den anderen nichts”, sagte der HDB-Hauptgeschäftsführer. “Ohne dem gibt es kein Wachstum, keine soziale Sicherung, keinen Wohlstand.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.
Polizei & Co

Auto kracht in Restaurant | Zwei Verletzte nach Unfall in Augsburg-Lechhausen

0
Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat am Freitagabend im Augsburger Stadtteil Lechhausen für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Gegen 19 Uhr war im Kreuzungsbereich Blücherstraße / Schleiermacherstraße ein automatischer E-Call ausgelöst worden. Kurz darauf gingen mehrere Notrufe ein – die Meldung: Ein Auto ist in ein Restaurant gefahren.
Augsburg Stadt

Gewinnspiel | Heißluftballonfahrt für zwei Personen – Augsburg aus einer neuen Perspektive

Anzeige 0
Wenn der Morgen über Augsburg erwacht und die ersten...
Vermischtes

Thomas Gottschalk macht Krebserkrankung öffentlich

0
Thomas Gottschalk hat eine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der Entertainer sagte der "Bild", dass er im Sommer die Diagnose erhalten habe.

Neueste Artikel