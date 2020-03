Mit dem Baumkataster konnte auch der Bedarf ermittelt werden, wie viele Bäume gegossen werden müssen. Mehr als 900 Bäume werden zwischenzeitlich vom AGNF gegossen, vor allem junge Bäume bis zu drei Jahren. Aufgrund der immer häufiger auftretenden Dürreperioden werden aber auch ältere Bäume gegossen. Hinzu kommen Strauchpflanzungen, Kübel und Beete mit Wechselbepflanzungen. Dafür stehen vier Gießfahrzeuge im AGNF bereit.

Folgen des Orkans „Sabine“

Der Orkan „Sabine“ hat Spuren hinterlassen. 150 Bäume wurden am 10. und 11. Februar so stark beschädigt, dass sie ganz oder teilweise umgestürzt und abgebrochen sind. Besonders betroffen waren die städtischen Friedhöfe mit 64 Bäumen sowie die Grünanlage am Kuhsee mit elf Bäumen. In den übrigen Anlagen wurden stadtweit 45 umgestürzte oder abgebrochene Bäume festgestellt.

Haselnuss und Kornelkirsche als Baumspende

Über eine neue Haselnuss und eine neue Kornelkirsche darf sich die Alevitische Gemeinde Augsburg freuen. Die Bäume sind eine Spende des Umweltreferats und wurden Anfang März auf dem Vereinsgelände in der Bozener Straße gepflanzt. Auch die Anpflanzung einer tier- und insektenfreundlichen Hecke ist noch geplant.

Der Sachstandsbericht Baumpflege kann im Umweltreferat telefonisch unter 0821 324-4805, oder per E-Mailchristian.hahn@augsburg.de angefordert werden.