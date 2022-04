„Baum des Jahres“ | Bad Wörishofen wird dieses Jahr eine Rot-Buche pflanzen

Seit dem Jahr 1989 erweitert der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten regelmäßig die Allee der Jahresbäume im Erholungswald der Kneippstadt um den jeweiligen „Baum des Jahres“.

Die Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung wählt seit dieser Zeit jedes Jahr den Baum des Jahres aus. Meist sind es Baumarten, die in ihrem Bestand bedroht oder deren typische Lebensräume gefährdet sind. Bad Wörishofen war von Anfang an dabei. Alle Bäume, die seit Ende der 80er Jahre zum Baum des Jahres erkoren wurden, wurden in der Kneippstadt in der „Allee der Jahresbäume“ jeweils in kleinen Gruppen angepflanzt. Die Allee ist heute ein wichtiger Bestandteil des einmaligen Kneipp-Waldweges auf dem Gemeindegebiet der Stadt Bad Wörishofen. 2022 ist der Baum des Jahres die Rot-Buche (Fagus sylvatica), welcher die häufigste Laubbaumart in Deutschlands Wäldern ist.

Baumpflanzaktion am Montag, 25. April 2022

Die Pflanzaktion zum „Baum des Jahres 2022“ findet am Montag, 25. April 2022 statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Hinterhartenthal an der Ortsverbindungsstraße Hartenthal-Altensteig um 9.00 Uhr für den gemeinsamen Spaziergang zur Pflanzstelle. Zur diesjährigen Pflanzaktion dürfen wir neben Vertretern aus Politik, den Staatsforstbetrieben, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Kindern des Kindergartens Gartenstadt auch wieder den Ehrenvorsitzenden der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Herrn Staatsminister a. D. Josef Miller, begrüßen. Neben der Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Welzel werden auch Staatsminister a. D. Josef Miller und Benedikt Leonhard, stellvertretender Betriebsleiter der Bayerische Staatsforsten einige Grußworte sagen. Der Kindergarten Gartenstadt sorgt für den musikalischen Beitrag während der Pflanzaktion. Nach der Pflanzung der Rot-Buche sind alle Teilnehmer herzlich zu einer Brotzeit am „Ort der Geschichte“ eingeladen. Alle Interessierten sind willkommen.