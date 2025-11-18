Newsletter
Bauministerin sieht Aufwärtstrend beim Wohnungsbau

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) sieht in den am Morgen veröffentlichten Zahlen zu Baugenehmigungen eine Trendwende. Die Zahlen zeigten “deutlich, dass es nun endlich aufwärts geht”, sagte Hubertz am Dienstagmorgen.

Bauministerin Sieht Aufwärtstrend Beim Wohnungsbau
Verena Hubertz am 17.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Damit aus Planungen auch gebaute Häuser werden, fördern wir ab Mitte Dezember das Abschmelzen des Bauüberhangs mit 800 Millionen Euro”, so die Ministerin. Bauherren, die ein genehmigtes Bauprojekt in der Schublade hätten, könnten mit Förderzusage nun “direkt loslegen”.

Das Statistische Bundesamt hatte am Morgen mitgeteilt, dass im September rund 60 Prozent mehr Baugenehmigungen erteilt wurden als ein Jahr zuvor. Der große Anstieg ist nach Angaben der Statistiker unter anderem dadurch zu erklären, dass im September 2024 der niedrigste Monatswert seit über 10 Jahren verzeichnet worden war.

