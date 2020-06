Baustart für den Medizincampus der Universität Augsburg

Jetzt geht es auf der Baustelle direkt südlich des Universitätsklinikums richtig los. Letzte Woche wurde der Bauzaun errichtet, im Laufe des Monats beginnt der Aushub für die ersten beiden Gebäude des neuen Medizincampus der Universität Augsburg und ihrer Medizinischen Fakultät. 2023/24 sollen das Lehrgebäude und das Institut für Theoretische Medizin mit einer Gesamtnutzfläche von über 16.000 m2 bezugsfertig sein. Voraussichtlich in den Jahren 2027/28 wird das dritte Gebäude, das Zentrum für integrierte translationale Forschung (ZeIT), das sich derzeit noch in Planung befindet, vollendet sein.

Der Aushub beginnt

Nach dem Anlegen von Ausgleichsflächen und der Vorbereitung des Baufeldes stand letzte Woche der nächste Schritt auf dem Gelände des Medizincampus der Universität in Augsburg-Kriegshaber an: Der Bauzaun wurde aufgestellt. Er folgt im Westen und Norden des Baugeländes dem Verlauf der Tramgleise, liegt im Osten entlang der Stenglin- und Virchowstraße und verläuft im Süden auf Höhe der künftigen Delbrückstraße. Parallel zur Errichtung des Zauns finden kleinere Grabarbeiten statt und Vorarbeiten zur genauen Verortung bestehender Versorgungsleitungen auf dem Gelände. Wenn diese abgeschlossen sind, rollen noch im Juni die Bagger an.

„Wir freuen uns, dass es nach Abschluss der Planungen und Vorarbeiten jetzt auf dem Medizincampus mit dem Ausheben der Baugruben für die ersten beiden Gebäude losgeht,“ versichert Ulrich Blickle, Amtsleiter des Staatlichen Bauamts Augsburg. „Voraussichtlich bis 2023/24 werden die Bauarbeiten an dem Lehr- und dem Forschungsbau andauern.“ Auch Universitätspräsidentin Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel zeigt sich erfreut: „Der Baustart der ersten beiden Gebäude auf unserem neuen Medizincampus ist ein wichtiger Meilenstein des Aufbaus der Augsburger Universitätsmedizin. Damit wird er für alle sicht- und greifbar.“

Erste Gebäude bieten über 16.000 Quadratmeter Nutzfläche

„Die von BHBVT Architekten geplanten Gebäude werden unseren Studierenden und unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hervorragende Arbeitsbedingungen für medizinische Forschung und Lehre bieten“, ergänzt die Gründungsdekanin der Medizinischen Fakultät, Prof. Dr. Martina Kadmon.

Im Lehrgebäude mit knapp 7.000 m2 Nutzfläche haben zukünftig das Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie das Department of Medical Education und die Medizinische Fachbibliothek ihren Sitz. Das Forschungsgebäude des Instituts für Theoretische Medizin (ITM) umfasst die vorklinischen Lehrstühle und einen Laborbereich. Auf seinen fast 9.500 m2 finden zusätzlich auch der Post-Mortem-Bereich mit der Anatomie sowie Räume für die medizinischen Praktika ihren Platz.

Wenn der circa 37.000 m2 Nutzfläche große Medizincampus fertiggestellt ist, studieren hier bis zu 1.500 angehende Ärztinnen und Ärzte Medizin. 100 Professorinnen und Professoren und circa 1.400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bilden die Nachwuchsmediziner aus und widmen sich der Forschung. Auf dem Gelände sind zusätzlich zu den beiden im Bau befindlichen weitere Forschungsgebäude und eine Mensa vorgesehen. Der Campus ist weitgehend autofrei konzipiert und wird über eine eigene Straßenbahnhaltestelle an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

Forschungs- und Lehrbetrieb in der umgebauten ehemaligen Kinderklinik

Bis die beiden Neubauten bezugsfertig sind, wird deren Funktion von tragfähigen und soliden Interimslösungen übernommen. Der Lehr- und Forschungsbetrieb findet in der ehemaligen Kinderklinik neben dem Universitätsklinikum statt. Diese wurde als Interimsgebäude umfangreich umgebaut und ganz auf die Bedürfnisse der Medizinischen Fakultät zugeschnitten. Bereits im Oktober 2019 haben die ersten Studierenden ihr Studium der Humanmedizin an der Universität Augsburg aufgenommen. Für sie gibt es in dem umgestalteten Gebäude neben Unterrichts-, Praktikums- und Laborräumen auch ein interprofessionelles Trainingszentrum, in dem sie medizinische Untersuchungstechniken üben können. Daneben bietet das Interimsgebäude Platz für eine Medizinische Fachbibliothek sowie Räume für das Dekanat und einige Professuren der Medizinischen Fakultät. Ergänzend wurden Flächen im SIGMA-Techno-Park in der Nähe des Universitätsgeländes im Augsburger Süden angemietet.

AR/AJ/CH