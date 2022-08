Die Stadtwerke Augsburg (swa) sanieren vom 22.8. bis 10.9. die Straßendecke im Bereich der Haltestelle „Kriegshaber“ in der Ulmer Straße. Daher wird in den geplanten drei Wochen Bauzeit die Straße in diesem Bereich in Teilabschnitten voll gesperrt.

Die Umleitung wird über den Kobelweg oder die Bürgermeister-Ackermann-Straße geführt. Parken innerhalb des Baustellenbereiches ist nicht möglich. Der Rad- und Fußverkehr wird sicher an der Baustelle vorbeigeleitet.