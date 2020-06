Baustellen in Sorgen in Memmingen für Verkehrsbehinderungen

Wegen Sanierungsmaßnahmen an dem Anwesen Auf der Nudelburg 9 bis 11 ½ ist vom 15.6. bis 31. 10. 2020 die Durchfahrt in dieser Straße nicht möglich. Für die Arbeiten wird ein großer Baukran benötigt. Um die Sicherheit im Arbeitsbereich des Krans zu gewährleisten, wird die Straße dort komplett gesperrt.

Das Erreichen aller betroffenen Anwesen ist für Feuerwehr-, Rettungs- und Müllfahrzeuge sowie für die Anwohner jederzeit gewährleistet. Die Umleitung für den restlichen Verkehr erfolgt über: Auf der Nudelburg – Pulvermühlstraße –Stebenhaberstraße – Stadtweiherstraße – Auf der Nudelburg und umgekehrt. Entlang der Anwesen Nr. 5 – 15 werden zusätzlich beidseitig Haltverbotszonen als Feuerwehranfahrtszone ausgewiesen.

Baustelle am Bahnübergang Stadtweiherstraße

Der Bahnübergang in der Stadtweiherstraße ist derzeit aufgrund von Arbeiten an den Gleisen und am Bahnübergang komplett gesperrt. Die Sperrung im südlichen Bereich des Bahnübergangs Stadtweiherstraße musste am 4. Juni unerwartet auf die Einmündung Römerstraße / Stadtweiherstraße erweitert werden. Die Umleitung in die Stadtweiherstraße erfolgt nun über Buxach-Hart. Die Umleitung in die Römerstraße erfolgt über die Breslauer Straße, zugänglich über den Dickenreiser Weg oder den Galgenberg. Die konkrete Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Um den Begegnungsverkehr in der Breslauer Straße zu ermöglichen, wurde eine Ampelanlage installiert.