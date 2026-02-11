type here...
Baustellendiebstahl in Augsburg: Unbekannte Täter stehlen Fahrzeugteile und Kraftstoff
Augsburg – Am Dienstag, den 10. Februar 2026, kam es in Kriegshaber auf einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter stahlen Teile eines Baustellenfahrzeugs sowie Kraftstoff.

Erheblicher Schaden durch Diebstahl

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Beuteschaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Ermittlungen laufen derzeit unter dem Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet um Hinweise von Zeugen. Diese können unter der Telefonnummer 0821/323-2510 abgegeben werden.

