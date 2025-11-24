Newsletter
Montag, November 24, 2025
Bayerische Grenzpolizei stoppt illegalen Böller-Transport: Zwei junge Männer in Marktredwitz festgenommen
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Bayerische Grenzpolizei stoppt illegalen Böller-Transport: Zwei junge Männer in Marktredwitz festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Selb (ots) Am 22. November 2025 sorgte eine Kontrolle im Einreisezug RE 33 von Eger nach Marktredwitz für Aufsehen. Die bayerische Grenzpolizei überprüfte einen 18-jährigen Syrer aus dem Raum Hanau, der zusammen mit einem Freund erlaubnispflichtige Böller aus Tschechien in großem Stil nach Deutschland einführen wollte. Insgesamt hatten die beiden jungen Männer 1.640 Böller mit einem Gesamtgewicht von 27 Kilogramm bei sich.

Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

Die Nettomasse der explosiven Fracht betrug fast zehn Kilogramm. Nach deutschem Recht darf jedoch privat nur ein Kilogramm solcher Pyrotechnik gelagert werden. Die Polizei sicherte die Böller, und das Duo sieht sich nun mit schweren Konsequenzen konfrontiert. Die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, das Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen vorsieht. Zusätzlich müssen die Beschuldigten für die Vernichtung der illegalen Ware aufkommen.

Verstöße und Risiken

Der 18-Jährige hatte zudem keinen Reisepass bei sich, was ein weiteres Verfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz nach sich zieht. Die Bundespolizeiinspektion Selb warnt eindringlich vor der Einfuhr solcher in Deutschland nicht zugelassener Böller. Die Pyrotechnik stellt nicht nur ein rechtliches Problem dar, sie birgt auch erhebliche Gesundheitsrisiken, da diese oftmals unkontrolliert abbrennt und nicht den deutschen Sicherheitsstandards entspricht.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

