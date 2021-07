Bayerische Meisterschaft und Nachtlauf – Gebürtiger Augsburger Luckner läuft allen davon

Eine tolle Leichtathletik-Woche hat der gebürtige Augsburger Felix Luckner hinter sich: Er holte sich innerhalb von einer Woche zwei tolle Siege über seine Spezial-Disziplin 5000 Meter.

Am Samstagabend gewann der für die LG Stadtwerke München startende 25-Jährige in überlegender Manier den Augsburger Kuhsee-Nachtlauf. Trotz schwieriger Bedingungen – erst kurz vor dem Start hatte der stundenlange Regen urplötzlich aufgehört, aber die Strecke war rutschig und schwer zu laufen – enteilte Luckner dem Feld von 600 Läuferinnen und Läufern schon in der ersten Kurve und ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. In 14:59 Minuten bewältigte der Sieger die knapp fünf Kilometer lange Distanz um den mit Fackeln beleuchteten Kuhsee und hatte 28 Sekunden Vorsprung auf Michael Sassnik und 42 auf Lukas Theis. „Das könnte der Streckenrekord gewesen sein“, freute sich Felix Luckner hinterher bei der Siegerehrung, die offzielle Bestätigung der Organisatoren steht aber noch aus.

Eine Woche zuvor gewann Luckner seinen bisher ersten bayerischen Meistertitel über 5000 Meter in Erding. Dabei lief er die Distanz in 15:02,98 Minuten und unterbot seine bisherige Bestleistung um über 22 Sekunden. Auch hier hatte die Konkurrenz keine Chance, das angestrebte Ziel – unter 15 Minuten zu bleiben – wurde aber knapp verpasst. Luckner lebt und arbeitet mittlerweile in München und läuft seine erste Saison im Trikot der LG Stadtwerke, wo er von seinem neuen Trainer Henning Tietmann bestens betreut wird.

Zuvor hatte Luckner über viele Jahre das Trikot der LG Reischenau-Zusamtal getragen. Zu seinem ehemaligen Verein mit Trainer Franz Herzgsell verbindet den 25-Jährigen immer noch eine freundschaftliche Beziehung. So hilft der bayerische Meister am kommenden Samstag den Dinkelscherbener Leichtathleten bei der traditionellen Altpapiersammlung.