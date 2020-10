Bayerischer Fernsehpreis | Carolin Reiber erhält Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten

Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten zum 32. Bayerischen Fernsehpreis geht an die langjährige TV-Moderatorin Carolin Reiber. Ministerpräsident Dr. Markus Söder würdigt damit die prägenden Leistungen von Carolin Reiber im deutschen Fernsehen.

„Wenn es den Begriff ´Fernsehliebling´ nicht gäbe, für Carolin Reiber müsste er erfunden werden. Generationen von Fernsehzuschauern haben sie seit den 1960er Jahren in ihr Herz geschlossen. Authentizität, Offenheit und große Wertschätzung für ihre Mitmenschen kennzeichnen sie beruflich wie privat. Carolin Reiber ist der Inbegriff sympathischer Fernsehunterhaltung und eine ideale Repräsentantin bayerischer Lebensart.“

Reiber wurde einem breiten Publikum bekannt durch BR-Formate wie „Jetzt red i“, „Unser Land“ und „Carolins Fleckerlteppich“. Im ZDF präsentierte sie die „Lustigen Musikanten“, 125 Folgen der „Volkstümlichen Hitparade“, das „Wunschkonzert der Volksmusik“ und den „Grand Prix der Volksmusik“.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder übergab die Auszeichnung gestern im Münchner Prinz-Carl-Palais persönlich an die Preisträgerin.

Der seit 1989 verliehene Fernsehpreis ist eine der renommiertesten und begehrtesten Auszeichnungen im deutschen Fernsehen. Vergeben werden die Blauen Panther in fünf Kategorien: für Informationssendungen, Fernsehfilme, Serien und Reihen, Unterhaltungsprogramme sowie für Kultur– und Bildungsangebote. Söder betont: „Der ‚Blaue Panther‘ ist eine einzigartige Anerkennung und Ansporn für herausragende Leistungen vor und hinter der Kamera. Gerade in diesem herausfordernden Jahr der Corona-Pandemie wollen wir mit der Verleihung ein Zeichen für unsere Kunst– und Kulturförderung in Bayern setzen.“

Der Bayerische Fernsehpreis wird am Mittwoch, 14. Oktober 2020, 11.00 Uhr, in der Münchner Residenz durch Digitalministerin Judith Gerlach verliehen. Sämtliche weiteren Preisträger in den fünf Kategorien wird das Bayerische Staatsministerium für Digitales im Laufe des Tages bekanntgeben.