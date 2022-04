Bayerisches Fernsehen rückt Augsburger Eiskanal in den Fokus

Eine aktuelle Goldmedaillengewinnerin im Kanuslalom sowie zwei Veteranen der Olympischen Spiele von 1972 stehen im Mittelpunkt eines achtminütigen Films, der am Sonntag, 24.04.2022, ab 17.45 Uhr in der Sendung „Aus Schwaben und Altbayern“ des Bayerischen Fernsehens im 3. Programm läuft.

Im Beitrag „50 Jahre Eiskanal“ erläutert Ricarda Funk, die bei den Olympischen Spielen von Tokyo 2021 im Kajak zu Gold paddelte, ihren Sport und seine Herausforderungen. Die 30–Jährige aus Bad Kreuznach lebt und trainiert seit langem in Augsburg. Für den BR–Beitrag hat Autorin Iris Tsakiridis zudem zwei Mitglieder von Kanu Schwaben Augsburg interviewt, die 1972 die olympische Premiere des Kanuslaloms am Eiskanal hautnah miterlebt haben. Johannes Walch war damals Sprecher an der Strecke, Horst Woppowa einer der Torrichter.

In dem TV–Bericht ist auch der aktuelle Trainingsbetrieb im runderneuerten Olympiapark zu sehen, wo vom 06. bis 08. Mai 2022 die Qualifikationsrennen für das Kanuslalom–Nationalkader des DKV ausgetragen werden. Die Sportlerinnen und Sportler, die sich hier durchsetzen, werden dann an gleicher Stelle Ende Juli 2022 zur Weltmeisterschaft antreten. Ricarda Funk ist dann sicherlich eine der Favoritinnen in ihrer Sparte.





(Hermann Schmid für Kanu Schwaben Augsburg)