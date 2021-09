Bayern baut Drohnenabwehrsystem an bayrischen Gefängnissen aus

Knapp ein Jahr nach Einführung des Drohnenabwehrsystems an mehreren bayrischen Gefängnissen hat noch keine einzige Drohne abgefangen werden können. Das bestätigte Bayerns Justizministerium dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben). Seit Einführung des Abwehrsystems im Oktober 2020 seien zudem nur zwei Drohnen gesichtet worden, jedoch außerhalb der Reichweite des Abwehrsystems.

Gefängnis, über dts Nachrichtenagentur

Trotzdem solle der Einsatz gegen Drohnen in Bayern ausgebaut werden, hieß es. So setzt das Justizministerium an der JVA Amberg ein Drohnendetektionssystem zum Aufspüren von Drohnen ein, bevor diese abheben. Die Kosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro, so das Justizministerium. Es erklärt den Einsatz als präventive Maßnahme, um das Abwerfen von Drogen über Gefängnissen zu verhindern. Der rechtspolitische Sprecher der Bayern-SPD, Horst Arnold, hält die Abwehr von Drohnen zwar für richtig, aber nicht ausreichend für das Drogenproblem in Gefängnissen. „Das Drogenproblem muss durch entsprechend medizinisch betreuten Substitutionsmaßnahmen ganz offiziell entschärft werden“, sagte Arnold dem RND. „So würde man den illegalen Beschaffungsdruck massiv schwächen.“