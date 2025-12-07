Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
14.3 C
London
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bayern empfängt Leipzig im DFB-Pokal-Viertelfinale

DTS Nachrichtenagentur
Der FC Bayern München empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals RB Leipzig. Das ergab die Auslosung im Dortmunder Fußballmuseum am Sonntagabend.

Bayern Empfängt Leipzig Im Dfb-Pokal-ViertelfinaleRB Leipzig – Bayern München (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Damit treffen nach aktuellem Stand der Tabellenführer und sein ärgster Verfolger aufeinander. In der Bundesliga waren die Leipziger bei ihrem Gastspiel in München am 1. Spieltag mit 6:0 gewaltig unter die Räder gekommen.

Daneben gastiert im Viertelfinale der SC Freiburg im Berliner Olympiastadion bei der Hertha. Holstein Kiel empfängt den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Im letzten Duell der Runde muss der FC St. Pauli zu Bayer Leverkusen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel