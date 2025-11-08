Newsletter
Samstag, November 8, 2025
Bayern kassieren erstes Unentschieden der Saison

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Bayern München hat erstmals in der aktuellen Bundesliga-Saison ein Unentschieden kassiert. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details von der Partie bei Union Berlin.

