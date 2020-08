Bayern | Mann ersticht Frau vor den Augen des gemeinsamen Babys

Am Donnerstag, 06.08.2020, kam es kurz nach 20.00 Uhr in Plattling zu einer Gewalttat bei der eine 20-jährige Frau getötet wurde.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr die 20-jährige Frau mit einem Pkw zum Tatort, um ihren 28-jährige Lebensgefährten aufzusuchen. Der 28-Jährige arbeitete dort in einem Imbiss. Am Imbiss kam es aus bisher nicht genau bekannten Gründen zu einem Streit zwischen dem Mann und der Frau. Im Laufe des Streites stach der Mann mit einem Messer mehrmals auf die Frau ein. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen im Oberkörperbereich und verstarb am Tatort. Der alkoholisierte 28-Jährige ließ sich am Tatort von der Polizei Plattling widerstandslos festnehmen. Über die Hintergründe und Motive der Tat können zur Zeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden, sie dürften jedoch im privaten Bereich liegen.

Im Fahrzeug der Frau befand sich auch das ca. 8 Monate alte gemeinsame Kleinkind der Beteiligten. Das Kind wurde bei der Tat nicht verletzt. Das Jugendamt hat das Kind in Obhut genommen und in einer Pflegefamilie untergebracht.

Der Tatort wurde in der Nacht mit Hilfe der Feuerwehr Plattling abgesperrt. Spezialisten der Kriminalpolizei Straubing führten die Spurensicherung durch. Die vermutliche Tatwaffe wurde vor Ort sichergestellt. Mehrere Zeuginnen und Zeugen der Tat wurden noch in der Tatnacht von der Kriminalpolizei vernommen.

Die Kriminalpolizei Deggendorf führt die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf. Der Tatverdächtige, ein afghanischer Staatsangehöriger, wird heute im Laufe des Tages der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Die Obduktion der Verstorbenen findet heute, 07.08.2020, im Institut für Rechtsmedizin der LMU München statt.

Die Kriminalpolizei Deggendorf sucht in Zusammenhang mit der Tat einen weiteren Zeugen, der sich zur Tatzeit am Tatort aufgehalten hat. Dieser Mann fuhr nach bisherigen Erkenntnissen unmittelbar nach der Tat mit einem VW Golf Plus, an dem ein Kotflügel mit Klebeband abgeklebt oder fixiert war, in unbekannte Richtung weg. Der Zeuge wird dringend gebeten sich mit der Kriminalpolizei Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, in Verbindung zu setzen.