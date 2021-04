Bayern Münchens Trainer Flick will zum Saisonende gehen

Der Cheftrainer von Fußball-Bundesligist Bayern München will den Verein am Saisonende verlassen. Das sagte er am Samstagabend nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg dem Fernsehsender Sky. Er habe seine Entscheidung bereits der Mannschaft mitgeteilt, sagte Flick.

Logo des FC Bayern München in einem Fanshop, über dts Nachrichtenagentur

Unter dem Übungsleiter hatte der FC Bayern 2020 das Triple aus Champions League, Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen. In der laufenden Saison war man jedoch im DFB-Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel ausgeschieden und auch in der Champions League an PParis Saint Germain im Viertelfinale gescheitert. Zudem wurde Flick immer wieder mit dem Posten des Bundestrainers in Verbindung gebracht, der nach der EM 2021 von Joachim Löw geräumt wird.

Der FC Bayern München äußerte sich zunächst nicht zu der Ankündigung seines Cheftrainers.