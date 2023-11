„Bayern nicht auf den Kopf stellen“ | Söder erneut zum Ministerpräsidenten von Bayern gewählt

Am Montag traf sich der neugewählte bayerische Landtag in seiner ersten Sitzung der neuen Amtsperiode und wählte Ilse Aigner zur Landtagspräsidentin. Am Dienstag stand eine weitere Sitzung auf der Tagesordnung, der bisherige Amtsinhaber und CSU-Parteivorsitzender Dr. Markus Söder wurde dabei mit einem überzeugenden Ergebnis erneut zum Ministerpräsidenten gewählt.

Der CSU-Parteivorsitzender Dr. Markus Söder bleibt als bayerischer Ministerpräsident bestätigt. Von 198 anwesenden Abgeordneten sprachen sich 120 für ihn aus.

Söder wurde somit vom Landtag für weitere fünf Jahre als Ministerpräsident des Freistaats bestätigt.

Schwarz-orange Regierungskoalition wählt Markus Söder

Söder bedankt sich bei den Abgeordneten für seine Wahl und empfindet es als große Ehre,

das Vertrauen der Mehrheit im Landtag zu genießen. Die Regierung werde die Erwartungen der Wähler erfüllen.

Zuvor hatte der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek Söder zur Wiederwahl vorgeschlagen. Söder hat das Vertrauen der Menschen in diesem Land, so Holetschek. Eine

klare Mehrheit in Bayern wünsche sich, dass Söder Ministerpräsident bleibt. Seit seiner ersten Wahl im März 2018 hat er dieses Amt inne. Er lenke Bayern mit großer Klugheit, harter Arbeit und hoher Souveränität. In schwierigen Zeiten und großen Krisen führte er den Freistaat und schützte die Menschen gut, so Holetschek.

Nach seiner erneuten Wahl zum Ministerpräsidenten hat Markus Söder im Bayerischen Landtag dazu aufgerufen, dass alle Demokraten geschlossen und fair zusammenarbeiten. Gerade in schwierigen Zeiten ist dies von besonderer Bedeutung. Je schwieriger die Herausforderungen sind, desto wichtiger sei es, dass Demokraten zusammenhalten,

erklärte Söder in seiner Rede. Es ist die Aufgabe der Politik, den Menschen Halt und Hoffnung zu geben. Dabei solle man parteipolitische Überlegungen beiseitelassen und uns auf die Menschen konzentrieren, so das Landesoberhaupt

„Wir werden alles dafür tun, dass dieses Bayern seinen Charakter als starkes, stabiles Land, als moderne Demokratie auch weiter behält.“ Das Motto „Leben und leben lassen“ werde auch in Zukunft in Bayern gelten. Man werde in den kommenden fünf Jahren „Bayern nicht auf den Kopf stellen“, sondern mit „gesundem Menschenverstand“ agieren.