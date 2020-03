Offiziell: Auch Bayern schließt alle Schulen und Kitas – Veranstaltungen ab 100 Personen sollen abgesagt werden

Nach dem Saarland schließt auch Bayern wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus landesweit alle Schulen und Kindertagesstätten. Die Regelung gelte vom kommenden Montag an. Alle Einrichtungen blieben bis zu den Osterferien geschlossen.

Die bayerischen Osterferien beginnen am 4. April und enden am 19. April. Auch die Kindertagesstätten blieben bis einschließlich 3. April geschlossen.

Auch die Besucherrechte für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime werden massiv beschränkt. Veranstaltungen auch mit nur mehr als 100 Besuchern sollen nicht mehr stattfinden. Die Kommunalwahl wird regulär stattfinden. Ab Montag werden allerdings schon zur Vorsicht automatisch an alle Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen für eine mögliche Stichwahl versendet.

Laut den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) gibt es in Bayern insgesamt 500 bestätigte Fälle von Coronavirus-Infektionen. Bundesweit wurden laut RKI insgesamt 2.369 Coronavirus-Infektionen bestätigt. Am Donnerstag war die Zahl der Todesopfer in Deutschland durch das neuartige Coronavirus auf fünf gestiegen. In Würzburg sei ein über-80-jähriger Patient mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit der Viruserkrankung erlegten, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Zuvor gab es bereits drei Todesfälle durch das Coronavirus in Nordrhein-Westfalen und einen in Baden-Württemberg.