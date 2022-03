Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Bayern auf den FC Villarreal, wobei erst das Rückspiel in München stattfindet. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon. Die weiteren Spielpaarungen: FC Chelsea – Real Madrid, Manchester City – Atlético Madrid und Benfica Lissabon – FC Liverpool.

Fans des FC Bayern München, über dts Nachrichtenagentur

Die Hinspiele finden am 5. und 6. April, die Rückspiele am 12. und 13. April 2022 statt.