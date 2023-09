Bayern will Krankenhausfinanzierung als Teil des „Deutschlandpakts“

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert mehr Unterstützung des Bundes, um in finanzielle Schieflage geratene Krankenhäuser zu unterstützen. „Ich rufe Bundeskanzler Olaf Scholz auf, die Krankenhausfinanzen zur Chefsache zu machen und als Teil seines Deutschlandpaktes voranzutreiben“, sagte Holetschek am Mittwoch. „Bringen Sie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) an einen Tisch und erarbeiten Sie eine tragfähige Lösung für die dramatische finanzielle Schieflage der Krankenhäuser.“

Krankenhaus (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Holetschek schätzt die Situation vieler Kliniken als „höchst besorgniserregend“ ein. Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, sagte unterdessen, dass der teilweise befristete Ausgleich der Inflation über Hilfsgelder 2024 auslaufe, aber die „Kostenexplosion“ bleibe und noch weiter steige. „Daher müssen jetzt die regulären Erlöse der Krankenhäuser verlässlich angepasst werden, um Insolvenzen zu vermeiden.“

In Mittwoch finden in vielen Städten Deutschlands Protestaktionen von Krankenhausmitarbeitern statt. In Berlin lautet das Motto der Kundgebung „Stoppt das Krankenhaussterben“.