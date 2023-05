Bayernliga-Meister EHC Königsbrunn kann mit herausragenden Akteuren verlängern

Vor einigen Tagen feierte der EHC Königsbrunn noch beim „Happy Weekend“ mit seinen Fans die bayerische Meisterschaft, nun geht es für den Verein mit Vollgas in die Vorbereitung zur nächsten Saison. Die Brunnenstädter gaben jetzt offiziell drei Verlängerungen bekannt, die es in sich haben. Denn mit Stefan Vajs, Tim Bullnheimer und Marco Sternheimer stehen drei herausragende Akteure weiterhin im Dienste des EHC Königsbrunn.

Der 34-jährige Torhüter Stefan Vajs wechselte vor der letzten Saison aus der DEL2 vom ESV Kaufbeuren zum EHC Königsbrunn. Seitdem konnte er mit herausragenden Leistungen überzeugen, auch die Statistik belegt das. Kein Goalie fing sich weniger Gegentore ein, mit einem Schnitt von gerade mal 2,45 Treffer pro Spiel stand er auch innerhalb der gesamten Bayernliga auf dem ersten Platz der Torhüter. Herausragend war auch sein Wert während der Play-offs, da verbesserte er seinen Schnitt auf 1,88 Gegentreffer pro Partie. In der neuen Saison wird der ehrgeizige Stefan Vajs erneut im Tor der Brunnenstädter stehen und den Gegnern das Leben schwer machen.

Aber auch die Top-Scorer der Liga werden in der kommenden Spielzeit den anderen Teams wieder das Fürchten lehren. Mit dem 23-jährigen Tim Bullnheimer und seinem kongenialen Sturmpartner Marco Sternheimer werden die beiden Augsburger Nachwuchsstars auch weiter in den Farben der Brunnenstädter für den EHC auflaufen. Wie schon Stefan Vajs stehen die beiden ganz oben in der Ligastatistik. Der 23-jährige Angreifer Marco Sternheimer beendete vor der letzten Saison seine DEL-Karriere bei den Augsburger Panthern und stürmt seitdem für den EHC. In seinem ersten Jahr für Königsbrunn erzielte er in 41 Partien 95 Scorerpunkte, mit 47 Toren und 48 Assists war er der herausragende Scorer während der vergangenen Spielzeit. Nicht minder beeindruckend ist auch die Statistik von Tim Bullnheimer, nach 39 absolvierten Partien verbuchte er 79 Scorerpunkte für sich. In den Play-offs steigerte sich Bullnheimer weiter, dort konnte ihm mit 11 erzielten Treffern keiner das Wasser reichen.

Königsbrunns erster Vorstand Tim Bertele ist hocherfreut über die drei Verlängerungen, allerdings stehen dem gegenüber die Abgänge von zwei wichtigen Spielern:

„Ich freue mich besonders, dass wir die Eckpfeiler der Mannschaft bereits frühzeitig an uns binden konnten. Alle drei haben mit herausragenden Leistungen einen großen Anteil am Meister-Titel. Wir befinden uns aktuell in abschließenden Gesprächen mit allen weiteren Spielern und werden Stück für Stück den Kader für die kommende Spielzeit vorstellen. Zwei weitere Neuzugänge haben ebenfalls bereits unterschreiben. Diese sind auch notwendig, da sich Michael Rudolph in der Oberliga beweisen möchte und Simon Beslic ein Jahr im Ausland verbringen wird. Ich bin mir aber sicher, dass wir Simon spätestens zur übernächsten Saison wieder im EHC-Trikot sehen werden. Wir bedanken uns bei beiden Spielern für Ihren vorbildlichen Einsatz und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren sportlichen und beruflichen Projekten!“