Bayerns Corona-Inzidenz war nie höher

Die Corona-Zahlen für Deutschland steigen weiter, besonders in Bayern bereiten Sie Sorgen.

Wie das RKI am Freitag mitteilte, ist die 7-Tage-Inzidenz für Bayern auf ein Allzeithoch geklettert. 221,9 Infektionen in den letzten sieben Tagen gibt das Institut für den Freistaat an. Bisher lag der höchste Wert am 20.12.20 bei 217,8.

Inzwischen kommen die Krankenhäuser wieder an Belastungsgrenzen. Im bundesdeutschen Hotspot, dem oberbayerischen Kreis Mühldorf/Inn, gibt es bereits jetzt keine freien Intensivbetten mehr.

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte bereits am Donnerstag eine Verschärfung der Maßnahmen angedacht. Die Rückkehr der Maskenpflicht in den Schulen nach den Ferien scheint wahrscheinlich.