Bayerns Gesundheitsministerin wirbt für FSME-Schutzimpfung

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach wirbt für Schutzimpfungen gegen die von Zecken übertragbare Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). „Aufgrund des milden Winters sind Zecken bereits jetzt aktiv“, sagte die CSU-Politikerin am Mittwoch in München.

Junge Frau auf einer Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auch in Bayern gab es demnach schon die ersten FSME-Fälle. „Dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wurden seit Jahresbeginn fünf FSME-Fälle gemeldet, das sind zwei mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres“, so Gerlach.

Die Ministerin ergänzte: „Um für die diesjährige Zeckensaison einen wirksamen Schutz aufbauen zu können, sollten noch ungeimpfte Personen möglichst jetzt mit der Impfserie beginnen.“ Frühestens nach der zweiten Impfung bestehe ein zeitlich begrenzter Schutz vor FSME. „Für einen kompletten Impfschutz sind drei Impfungen innerhalb eines Jahres erforderlich.“

Dem LGL wurden im Jahr 2023 insgesamt 233 FSME-Fälle gemeldet. Das waren 33 Fälle weniger als 2022, im Jahr 2021 waren es 188 Fälle. Bei FSME handelt es sich um eine Erkrankung mit Entzündungen von Hirnhaut, Gehirn oder Rückenmark.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die FSME-Impfung für Personen, die in Risikogebieten mit Zecken in Kontakt kommen könnten. Da nahezu der gesamte Freistaat mittlerweile vom Robert-Koch-Institut (RKI) als FSME-Risikogebiet eingestuft ist, wird in Bayern die FSME-Impfung ohne geografische Einschränkung öffentlich empfohlen.