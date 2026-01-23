type here...
Bayerns Kultusministerin gegen Abschaffung der Lehrer-Verbeamtung

Die bayerische Kultusministerin und neue Präsidentin der Bildungsministerkonferenz, Anna Stolz (Freie Wähler), weist Vorschläge zur bundesweiten Abschaffung der Verbeamtung von Lehrkräften zurück.

“Als bayerische Kultusministerin stehe ich felsenfest zur Verbeamtung unserer Lehrkräfte – als zentraler Baustein für Qualität, Stabilität und Attraktivität des Berufs”, sagte sie dem Nachrichtenportal POLITICO. Die Verbeamtung sei “das staatliche Bekenntnis zu Verlässlichkeit und Verantwortung für eine flächendeckende Unterrichtsversorgung – in Stadt und Land gleichermaßen”.

Die Ministerin versprach, dass sich Lehrkräfte in Bayern auf “stabile Verhältnisse verlassen” könnten. “Deswegen stehen wir auch im bundesweiten Vergleich so gut dar mit vollausgebildeten Lehrkräften, die tagtäglich hervorragende Arbeit leisten”, so Stolz. Dies sei entscheidend für gute Unterrichtsqualität. Zugleich sagte die BMK-Präsidentin, dass die Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse in der Verantwortung der einzelnen Länder liege.

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hatte am Donnerstag in der “Bild” einen “Deutschlandpakt gegen Lehrerverbeamtung” gefordert. Auch die CDU-Mittelstandsvereinigung MIT spricht sich laut der “Bild” in einem Antrag für den Bundesparteitag dafür aus, neue Verbeamtungen “außerhalb klar definierter hoheitlicher Bereiche” auszuschließen.

