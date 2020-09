BayernWLAN jetzt auch in der Memminger Stadtbibliothek – Mehrere städtische Gebäude bieten ab sofort WLAN

Wer in der Memminger Stadtbibliothek mit dem Smartphone, Tablet oder Laptop im Internet recherchieren möchte, kann ab sofort kostenfreies WLAN nutzen. Die Stadt Memmingen hat in Kooperation mit @BayernWLAN einen offenen Zugang zum Internet für die Stadtbibliothek und den benachbarten Antoniersaal freigeschaltet.

„Das ist ein hilfreicher Service, der vielen Nutzerinnen und Nutzern der Stadtbibliothek zugutekommt“, erklärte Oberbürgermeister Manfred Schilder bei einem Besuch in der Stadtbücherei. Er dankte dem Bibliotheksleiter Franz Schneider und Stefan Schachenmayr, Leiter des Amts für Informations- und Kommunikationstechnik, für die Einrichtung des neuen Hotspots.

In Memmingen wurde 2017 der Marktplatz mit BayernWLAN ausgestattet; seit einer technischen Umstellung 2020 werden nun weitere Standorte in Memmingen versorgt: neben der Stadtbücherei auch der Lesesaal des Stadtarchivs, die Großzunft, die Tourist Information, das Welfenhaus und das Rathaus am Marktplatz, das Bürgerstift und der Wartebereich der Zulassungsstelle in Amendingen.

mehr aus Memmingen: Die Indians holen sich Schweden-Power ins Team – Schreiber kommt aus der Alps Hockey League

Jeder dieser Hotspots heißt „@BayernWLAN“. Es sind weder Passwörter, Anmeldedaten noch Registrierung erforderlich, der Jugendschutz ist durch Filter garantiert. Durch einmaliges Verbinden mit dem BayernWLAN kann der Nutzer ohne nochmaliges Verbinden an einem Tag an allen BayernWLAN-Standorten weitersurfen.

Mit der Initiative BayernWLAN finanziert der Freistaat seit 2016 jeder bayerischen Kommune die Ersteinrichtung von Hotspots an zwei Verwaltungsstandorten und bis zu fünf touristischen Standorten. Die Betriebskosten zahlt die Kommune. Koordiniert wird die Umsetzung vom BayernWLAN Zentrum in Straubing. Alle verfügbaren und teilweise auch geplanten Hotspots sind auf einer Onlinekarte unter www.bayernatlas.de (Thema „Infrastruktur“) zu finden.