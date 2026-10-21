Bayreuth: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall mit Siebenjährigem

Ein unbekannter Mann soll am Dienstagnachmittag nahe des SVB-Hallenbads in Bayreuth einen siebenjährigen Jungen angesprochen und festgehalten haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Junge verließ kurz nach 17 Uhr das Hallenbad in der Straße „Am Sportpark 5“ und ging zu seinem Fahrrad. Am Fahrradständer direkt vor dem Hallenbad verwickelte ihn ein Mann in ein Gespräch und bot ihm eine Pizza an. Anschließend soll der Unbekannte den Jungen festgehalten und mit ihm den Hohenzollernring in Richtung des Fußwegs „Rosenau“ überquert haben.

Nach Aussage des Jungen zeigte die Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt Rot. Deshalb soll ein schwarzes Fahrzeug, vermutlich ein BMW, gebremst haben. Auf Höhe der Calisthenics-Anlage am Fußweg „Rosenau“ riss sich der Siebenjährige los und rannte weg. Er erzählte seinem Vater von dem Vorfall, woraufhin dieser sich an die Polizei Bayreuth-Stadt wandte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Mann soll etwa 50 bis 60 Jahre alt, groß gewachsen und kräftig sein. Der Junge beschrieb ihn mit dunkler Haut, schielenden dunklen Augen und einem Kinnbart. Zur Tatzeit habe der Mann eine schwarze Nike-Cap, eine braune kurze Hose und ein braunes T-Shirt getragen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet insbesondere den Fahrer des schwarzen Fahrzeugs, vermutlich eines BMW, um eine Zeugenaussage. Gesucht werden außerdem Personen, die sich gegen 17 Uhr am SVB-Hallenbad, an der Calisthenics-Anlage oder auf dem Weg dorthin aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen. Die Polizei prüft weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fall.

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