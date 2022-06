BAYREUTH. Am Nachmittag des 31. Mai stahl ein unbekannter Dieb Goldbarren im Wert von rund 800.000 Euro aus einem Lieferwagen in der Weiherstraße in Bayreuth. Ein Überwachungsvideo zeigte, dass der Dieb die etwa 15 Kilogramm Gold auf einem Lastentrolley verstaute und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Täter / die Täterin wird wie folgt beschrieben:

175 – 180 Zentimeter groß

Geschlecht unbekannt

Bekleidet mit:

Jeans und dunklem Kapuzenpullover

Schirmmütze und darüber die Kapuze des Pullovers

Dunkle Turnschuhe mit weißem Sohlenrand

Dunkle Handschuhe

Heller Mund-/Nasenschutz (Corona-Maske)

Führte eine dunkle Tasche und einen Lastentrolley mit

Die Kriminalpolizei bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Dienstagnachmittag, zwischen 16.51 Uhr und 17.11 Uhr, im Bereich der Weiherstraße, eine Person mit passender Beschreibung wahrgenommen?

Wer kann Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug, Fluchtrichtung oder Mittäter geben?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Diebes führen, hat die Kriminalpolizei Bayreuth, zusammen mit dem Bayerischen Landeskriminalamt, 1000 Euro ausgelobt.

