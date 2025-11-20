Bayreuth und Heilbronn fordern Tabellenführer ECDC Memmingen

Die ECDC Memmingen Indians gehen als Spitzenreiter der Oberliga Süd in ein intensives Wochenende. Zunächst steht am Freitag ein heikler Heimauftritt gegen die starken onesto Tigers aus Bayreuth an, bevor am Sonntag die Reise zum amtierenden Hauptrunden-Meister Heilbronn folgt. Für die Maustädter beginnt damit eine englische Woche mit gleich drei Heimspielen innerhalb von sieben Tagen.

Freitag am Hühnerberg: Formstarke Tigers zu Gast

Mit sechs Siegen aus den vergangenen sieben Partien reisen die Bayreuther Tigers voller Selbstvertrauen an. Die Franken gehören zu den positiven Überraschungen dieser Saison und haben sich dank ihrer überragenden Chancenverwertung bis auf Tabellenplatz sechs vorgearbeitet.

Besonders gefährlich sind:

Kyle Bollers, einer der Top-Stürmer der Liga

Sam Verelst und Aidan Brown, beide stabil punktbeständig

Dominik Piskor, früher selbst im Dress der Indians

Maximilian Meier, der Bruder des Memminger Angreifers Tobi, im Tor der Tigers

Obwohl Bayreuth in den Special Teams bislang nicht glänzte, macht die beste Schussquote der Liga die Mannschaft zu einem äußerst unangenehmen Gegner.

Indians mit Rückkehrern – aber auch Ausfällen

Die Memminger führen weiterhin die Tabelle an, müssen aber den Druck von Verfolger Deggendorf im Blick behalten. Für den Erhalt der Spitzenposition sind Punkte Pflicht. Trainer Daniel Huhn kann sich über die Rückkehr von Milan Pfalzer, Nikita Krymskiy und Tim Gorgenländer freuen. Verzichten muss er jedoch auf Robert Peleikis und Jayden Schubert, die nach einer Spieldauerstrafe aussetzen. In der Defensive dürfte Maximilian Menner den vakanten Platz übernehmen.

Der Heimauftritt gegen die Tigers ist gleichzeitig der Start in eine kräftezehrende Woche: Nach Bayreuth folgen die Partien gegen Heilbronn (auswärts) und Stuttgart (daheim), ehe Ende November Füssen nach Memmingen reist.

Tickets für das Spiel am Freitag sind bereits im Vorverkauf erhältlich, Einlass ist ab 19 Uhr.

Sonntag in Heilbronn: Duell mit einem Titelkandidaten

Wesentlich schwerer wird die Aufgabe am Sonntag. Die Heilbronner Falken präsentieren sich nach schwierigen Sommermonaten wieder in Bestform und haben aktuell elf Siege in Folge eingefahren. Angeführt vom kanadischen Offensivduo Nolan Ritchie und Calder Anderson zählt das Team einmal mehr zu den absoluten Top-Adressen der Liga.

Im Tor sorgt Patrick Berger seit Wochen für Stabilität, während Ex-Indianer Paul Fabian verletzungsbedingt ausfällt. Für die Memminger wird es ein extrem forderndes Match – nicht zuletzt, weil sie in Heilbronn traditionell einen schweren Stand haben.

Trotzdem wird der ECDC alles daransetzen, den Lauf der Falken zu brechen. Das Spiel beginnt um 17 Uhr, im Fanbus sind noch Plätze frei, und im PUCK wird die Partie kostenlos übertragen.

Mit zwei starken Gegnern innerhalb von 48 Stunden wartet ein echter Härtetest auf die Memminger Indians – einer, der zeigen wird, wie stabil der Tabellenführer tatsächlich ist.