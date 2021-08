Beach-Yoga auf dem Augsburger Rathausplatz

Vom Königsplatz auf den Rathausplatz: Die kostenlosen Yogakurse von Augsburg Marketing und Wolke 34 finden wieder statt. Vom 6. bis 29. August können Anfänger und Fortgeschrittene beim Beach-Yoga auf dem Rathausplatz verschiedene Yoga-Stile ausprobieren. Neu ist, dass in diesem Jahr nicht gemeinsam nach Feierabend entspannt wird, sondern die jeweils einstündigen Kurse am Morgen stattfinden und für einen energiereichen Start in den Tag sorgen. Für alle Kurse ist eine Anmeldung nötig.

Entspannt ins Wochenende starten und den Sommer von seiner schönsten Seite genießen –das ermöglicht vom 6. bis 29. August die Veranstaltungsreihe Beach-Yoga auf dem Rathausplatz von Augsburg Marketing und dem Yogastudio Wolke 34. Ausgebildete Yogalehrer geben auf dem 260 Quadratmeter großen Stadtstrand kostenlose Yogastunden und laden alle Interessierten ein, gemeinsam Energie zu tanken und entspannt in den Tag zu starten.

Bei gutem Wetter finden die einstündigen Kurse immer von Freitag bis Sonntag am Morgen statt. Da die einzelnen Programmpunkte nicht aufeinander aufbauen, kann man problemlos auch als Anfänger mit einem bereits Yoga-erfahrenen Partner gemeinsam teilnehmen. Mitbringen müssen die Teilnehmer lediglich ein Handtuch und eine Gymnastikmatte. Wer bei Beach-Yoga auf dem Rathausplatz dabei sein möchte, muss schnell sein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Programmübersicht:

• Freitag, 6., 13., 20. und 27.August: 8 bis 9 Uhr

• Samstag, 7., 14., 21., 28. August: 9 bis 10 Uhr

• Sonntag, 8., 15., 22., 29. August: 10 bis 11 Uhr

Informationen zu Beach-Yoga auf dem Rathausplatz und zur Anmeldung unter augsburg-city.de/yoga