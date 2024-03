Beachtliche Frühform in der Olympia-Saison – Augsburger Kanuslalom-Spezialisten mit guten Platzierungen

Das ICF Weltranglisten-Rennen im Kanuslalom in Huningue (Frankreich) war für die deutschen Starterinnen und Starter sehr erfolgreich, speziell für die Sportlerinnen und Sportler aus Augsburg machten auf sich aufmerksam.

Ricarda Funk fuhr sich bei den Kajak Einer Damen auf den 1. Platz, Elena

Lilik auf den dritten Platz, aber im Canadier Einer Damen holte sich Elena Lilik den Sieg.

Noah Hegge, von den Kanu Schwaben fuhr sich bei den K 1 Herren auf den zweiten Platz, gefolgt von Hannes Aigner vom Augsburger Kajakverein. Der in Friedberg wohnende Julian Lindolf fuhr sich auf den dritten Platz im Canadier Einer Herren. Weitere Augsburgerinnen und Augsburger komplettierten mit guten Platzierungen das deutsche Gesamtbild.

In Kürze wird es wieder ernst. Am 20. und 21. April stehen auf dem Olympiakanal in Augsburg die Rennen 1 und Rennen 2 der nationalen Olympia-Qualifikationen an.

Das mit Spannung erwartete erste harte Qualifikationsrennen startet in Augsburg, eine Woche später folgen dann Rennen 3 und Rennen 4. Nach diesen Rennen steht fest, wer den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft für das Jahr 2024 geschafft hat bzw. auch wer zu den olympischen Sommerspielen nach Paris fährt.