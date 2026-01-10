Newsletter
Bedrohung in Forchheim: Mann mit Schreckschusspistole löst Polizeieinsatz aus
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Am Samstagnachmittag sorgte ein Mann im Forchheimer Stadtteil Buckenhofen für einen erheblichen Polizeieinsatz.

Bedrohungslage in Mehrfamilienhaus

Um 15.50 Uhr wurde die Polizei über eine Bedrohungslage in einem Mehrfamilienhaus in der Buckenhofener Straße informiert. Eine Zeugin meldete, dass ein 44-jähriger Deutscher andere Bewohner mit einer Pistole bedrohte.

Einsatzkräfte aus Forchheim, Bamberg und Mittelfranken vor Ort

Aufgrund der ernsthaften Bedrohung rückten zahlreiche Polizeistreifen aus Forchheim und Bamberg aus. Zusätzlich wurden Spezialkräfte aus Mittelfranken zum Einsatzort beordert.

Festnahme ohne Verletzte

Gegen 17.45 Uhr konnte der Mann in seiner Wohnung unverletzt festgenommen werden. Bei der sichergestellten Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

