Bedrohung mit Schusswaffe in Bamberger Mehrfamilienhaus: Polizei nimmt 39-Jährigen fest

In der Nacht zum Dienstag ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Bamberger Innenstadt eine ernstzunehmende Bedrohungslage.

Notruf wegen Bedrohung mit Schusswaffe

Am Montagabend gegen 23.30 Uhr ging beim Notruf eine alarmierende Meldung ein: Ein Bewohner eines Hauses in der Straße „Grüner Markt“ soll andere Anwohner mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Schilderung veranlasste die Polizei, sowohl mehrere Streifen aus Bamberg als auch eine Spezialeinheit aus Mittelfranken zum Einsatzort zu schicken.

Festnahme durch Spezialeinheiten

In den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr konnte der 39-jährige Grieche schließlich in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden.