Bedrohungslage in Augsburg-Oberhausen – 31-Jähriger durch Sondereinsatzkommando verhaftet

Am Mittwochabend war es zu einer Bedrohungslage in Augsburg-Oberhausen gekommen.

Am Mittwochabend war es gegen 20:30 Uhr in der Weißstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Nach ersten Angaben hatte sich ein 31-jähriger Mann in seiner dortigen Wohnung verschanzt und damit gedroht, die Wohnung anzuzünden und sich anschließend selbst die Kehle durchzuschneiden. Es kam zu einem großen Einsatz der Polizei, auch ein Sondereinsatzkommando aus München wurde angefordert.

Nachdem Gespräche nicht zu einem Ende der Bedrohungslage führen konnte, erfolgte gegen 22:30 Uhr der Zugriff durch das SEK. Der 31-Jährige konnte festgenommen werden. Der Mann wurde nach unseren Informationen anschließend ins Bezirkskrankenhaus verbracht.

Der Polizeieinsatz wurde von einigen Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes begleitet.

Wir berichten nach!