Was ein Befreiungsschlag hätte werden können, endete mit einer herben Enttäuschung. Die Augsburger Panther haben aufgrund zahlreicher individueller Fehler und einer mangelnden Chancenverwertung ihr Heimspiel gegen die Eisbären Berlin mit 2:3 verloren.

Vor Spielen wie diesen spricht man gerne von richtungsweisenden Partien. Wenn Aufeinandertreffen im Tabellenkeller – wie heute zwischen Augsburg und Berlin – dies wirklich sind, dann muss das Ergebnis den Fans des AEV Sorgen bereiten.

Augsburg verpennt den Auftakt

Bereits den Auftakt hatten die aufgrund zahlreicher Erkrankungen und Verletzungen durcheinandergewürfelten Panther verschlafen. Nur etwas mehr als eine Minute war gespielt, als Endras die Scheibe unglücklich zwischen den Schonern hindurchgerutscht war. Die Panther hätten in der Anfangsphase eigentlich nichts zu melden, bis sich Kueffner die Scheibe zu einem Solo schnappte und diese sehenswert im Eisbären-Tor deponierte (5.). Als Lamb nur wenig später das erste Powerplay des Abends nach vier Sekunden zur Führung nützen konnte, war der Rückstand in eine Augsburger Führung gedreht worden (9.). Dass sie diesen knappen Vorsprung in die Pause retten konnten, hatten sie ihrem Schlussmann zu verdanken. Pföderl hätte nach einem fürchterlichen Fehlpass von Johnson ein Solo verwerten müssen, brachte die Scheibe aber nicht am früheren Nationalmannschafts-Keeper vorbei ins Tor.

Individuelle Fehler, mangelnde Chancenverwertung

Endras stand auch unmittelbar nach der ersten Pause wieder im Fokus, dieses Mal aber anders als gewünscht. Broadhurst hatte den Puck im eigenen Drittel vertändelt, die Eisbären schnell reagiert. Der Abschluss des früheren AEVlers White landete zum Ausgleich im Tor, weil Endras mit der Fanghand daneben gelangt hatte (21.). Erneut hatten die Schwaben den Auftakt eines Drittels verpennt und so das 2:2 erst ermöglicht. In einer weitestgehend ausgeglichenen Partie waren es dann die Hauptstädter, die nun in Führung gehen konnten. Nach einem schnellen Angriff agierte die gesamte Hintermannschaft zu fehlerbehaftet. Nach einem Abpraller konnte Endras nicht schnell genug zurück zwischen die Stangen kommen, seine Verteidiger die freie Scheibe nicht klären. Boychuck schoss zum 2:3 in das verwaiste Gehäuse ein (34.).

Noch hatte die Mannschaft von Peter Russel genügend Zeit, um zumindest mit einem weiteren eigenen Treffer noch zu punkten, doch daraus wurde nichts. Der AEV zeigte sich bemüht, lief ein ums andere Mal auf Markkanen zu, doch wieder einmal zeigte man sich in der gegnerischen Zone als zu harmlos.

Die Augsburger können ihre Probleme, sei es die hohe Fehlerquote, sei es die niedrige Trefferquote nicht abstellen und verlieren auch deshalb das Kellerduell zu Recht. Für die Eisbären war es der erste Drei-Punkte-Sieg nach über einem Monat. Die Panther können in diesem richtungsweisenden Treffen der Kellerkind keinen Befreiungsschlag setzen, hängen stattdessen mit einem Wirkungstreffer weiter tief im Abstiegskampf fest.