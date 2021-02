Befürchtungen werden wahr – Torhüter Roy wird den Augsburger Panthern wochenlang fehlen

So wie befürchtet müssen die Augsburger Panther wochenlang auf Olivier Roy verzichten.

Der Schlussmann verletzte sich beim Auswärtssieg in Ingolstadt am vergangenen Donnerstag in der 14. Minuten am Knie und wurde von Markus Keller ersetzt.

Nach eingehenden Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte Dr. Karsten Bogner und Dr. Jens-Ulrich Otto in der Arthroklinik Augsburg steht nun fest, dass Roy seinem Team voraussichtlich acht bis zehn Wochen nicht zur Verfügung stehen kann (wir berichteten). Ein operativer Eingriff ist nicht nötig, die Verletzung wird konservativ behandelt. Um welche Verletzung es sich handelt gebane die Panther nicht bekannt.

